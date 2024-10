Palermotoday.it - Elezioni rsu nel settore dell'igiene ambientale a Palermo: il 3 e 4 dicembre si voterà in 17 aziende, tra cui la Rap

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo 7 anni, si torna a votare per le Rsu e le Rlssa nel. Oggi scadono i termini per la presentazionee liste e parte la campagna elettorale. Leper le rappresentanze sindacali unitaria (rsu) e per i rappresentanti lavoratori sicurezza salute ambiente