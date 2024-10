Eleonora Giorgi compie 71 anni, il dolce omaggio della nuora Clizia Incorvaia: “Sei una donna speciale” (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'attrice ha da tempo un tumore al pancreas Eleonora Giorgi compie 71 anni, pochi giorni dopo essere tornata a parlare a Verissimo del suo tumore al pancreas. Per l'occasione sua nuora Clizia Incorvaia le dedica un post su Instagram: "Ho la fortuna di avere accanto una donna speciale che con il suo sorriso candido e Sbircialanotizia.it - Eleonora Giorgi compie 71 anni, il dolce omaggio della nuora Clizia Incorvaia: “Sei una donna speciale” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'attrice ha da tempo un tumore al pancreas71, pochi giorni dopo essere tornata a parlare a Verissimo del suo tumore al pancreas. Per l'occasione suale dedica un post su Instagram: "Ho la fortuna di avere accanto unache con il suo sorriso candido e

Eleonora Giorgi compie 71 anni - il messaggio di Clizia Incorvaia : "Ho accanto una donna speciale" - Eleonora Giorgi compie oggi 71 anni. Un compleanno che certamente ha un sapore diverso rispetto a quelli passati, non solo perché si sta curando dal tumore al pancreas ma anche perché proprio grazie alla malattia sta dando un significato più profondo alla sua vita, come ha spiegato pochi giorni... (Today.it)

La dedica di Clizia Incorvaia per Eleonora Giorgi - «Il problema grosso è se me ne vado, perché lui non se n’è accorto di quello che sto attraversando. . Parlarne per me è stato liberatorio, è stato un modo per mettere ancora più a fuoco il valore del tempo che resta. Su Instagram ha scritto: “Ho la fortuna di avere accanto una DONNA SPECIALE che con il suo sorriso candido e determinazione mi sta insegnando che la VITA va osannata e vissuta ... (361magazine.com)