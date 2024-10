Dostoevskij dal 27 novembre su SKY e NOW

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)dal 27su SKY e NOW Debutterà il 27su Sky e in streaming su NOW con tutti gli episodi da subito disponibili,, la serie Sky Original dei Fratelli D’Innocenzo, presentata a inizio anno in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino e di cui oggi viene rilasciato il trailer ufficiale. Rivelazione del cinema italiano grazie al loro fulminante esordio con La terra dell’abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino nel 2018, per poi arrivare a vincere l’Orso d’Argento per la Sceneggiatura con la loro opera seconda, Favolacce, selezionata per il concorso del 2020, Damiano e Fabio D’Innocenzo sono ideatori, autori e registi della serie in sei episodi.