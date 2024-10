Lanazione.it - Donna uccisa a Chiesanuova, convalidato l’arresto di Scutti. Il delitto scaturito da un epiteto toscano

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 – È statodi Mattia, il 22enne accusato di aver ucciso il 17 ottobre scorso la zia Laura Frosecchi. La, molto conosciuta e apprezzata da tutta la comunità, è stata freddata a colpi di pistola all’interno del suo negozio a. La decisione è arrivata dal gip Gianluca Mancuso, che ha deciso per la permanenza in carcere di. C’è il rischio, secondo il giudice, che l'indagato possa reiterare il reato tornare o compiere gesti autolesionistici.è accusato di omicidio volontario, porto e detenzione abusiva di armi clandestine, parti di armi, armi da guerra e munizionamento. Nell'udienza di convalida, il giovane, difeso dall'avvocato Francesco Ceccherini, si è avvalso della facoltà di non rispondere.