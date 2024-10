Docenti comprano tutti i libri in vetrina Il bel gesto a Prato La titolare | Un invito a promuovere la lettura

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una bella iniziativa da. Una libreria è stata teatro di una "bella invasione" di insegnanti di una scuola primaria che hanno acquistato una sessantina didi narrativa e per bambini. L'iniziativa, come segnala La Nazione, ha visto la partecipazione di una quindicina di insegnanti in pensione o ancora attive. L'articoloin. Il bel. La: “Unla” .