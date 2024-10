Fanpage.it - Divertire il bambino a costo zero è possibile: il trucco della mamma diventa virale

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Unaamericana ha scoperto che il figlio si diverte tantissimo in sala giochi anche se i simulatori sono spenti: "Adora premere i pulsanti e io non devo usare monete se non per prendere un caffè".