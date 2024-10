Fanpage.it - Dimarco racconta l’addestramento militare al Sion: “Dormivamo in mezzo ai campi, ci facevano sparare”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In Svizzeraha vissuto momenti durissimi ed è stato costretto addirittura a sottoporsi a un allenamento: "Era una punizione del presidente, se non andavi non ti pagava"