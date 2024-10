Del Piero prende in giro Rio Ferdinand | il ballo è virale | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Alessandro Del(ex Juventus) sigioco di Rio(ex Manchester United): come e quando? Guardate questoAlessandro Deldà spettacolo in Corea. In occasione del Nexon Icons Match, un'esibizione tra ex calciatori, l'ex capitano della Juventus ha preso inRio(ex difensore del Manchester United) e non solo. Guarda il