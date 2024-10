Cpr in Albania, il governo approva il decreto legge sui Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri – iniziato senza che fosse comunicato all’esterno l’ordine del giorno -, ha approvato il decreto legge in materia di migranti preannunciato da Giorgia Meloni. È la reazione lampo alla decisione del giudice del Tribunale di Roma che, non convalidando il trattenimento di alcuni migranti nel centro di Gjader poiché provenienti da Paesi ritenuti non sicuri, ha fatto sì che le 12 persone di Egitto e Bangladesh fossero riportate dall’Albania in Italia. L’Ansa scrive che il decreto varato dal governo «dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, e non più secondaria, come è invece il decreto del ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l’elenco». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri – iniziato senza che fosse comunicato all’esterno l’ordine del giorno -, hato ilin materia dipreannunciato da Giorgia Meloni. È la reazione lampo alla decisione del giudice del Tribunale di Roma che, non convalidando il trattenimento di alcuninel centro di Gjader poiché provenienti daritenuti non, ha fatto sì che le 12 persone di Egitto e Bangladesh fossero riportate dall’in Italia. L’Ansa scrive che ilvarato dal«dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione deiper il, e non più secondaria, come è invece ildel ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l’elenco».

