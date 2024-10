Cpr Albania, Conte: “300 agenti di polizia lì anziché nelle nostre strade” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (LaPresse) “Il governo cerca di distrarre l’attenzione dei cittadini dai problemi veri. Sanità, pensioni, tasse. In tutto questo uno spot albanese che nasce male sul piano giuridico perché il diritto europeo va rispettato. E complica ancora di più il problema vero della sicurezza. Sono aumentate le rapine del 23% rispetto a qualche anno fa. Aggressioni nelle periferie e nei centri storici. E invece noi teniamo lì 100 agenti di polizia senza far nulla. Se ne dovrebbero aggiungere a regime altri 200. In tutto 300 agenti. Servono nelle nostre strade. Si buttano soldi e si distraggono risorse umane. Governo fallimentare sull’immigrazione e sulla sicurezza“. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro “Conversazioni sul futuro” del sociologo Domenico De Masi al Tempio di Adriano a Roma. Lapresse.it - Cpr Albania, Conte: “300 agenti di polizia lì anziché nelle nostre strade” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (LaPresse) “Il governo cerca di distrarre l’attenzione dei cittadini dai problemi veri. Sanità, pensioni, tasse. In tutto questo uno spot albanese che nasce male sul piano giuridico perché il diritto europeo va rispettato. E complica ancora di più il problema vero della sicurezza. Sono aumentate le rapine del 23% rispetto a qualche anno fa. Aggressioniperiferie e nei centri storici. E invece noi teniamo lì 100disenza far nulla. Se ne dovrebbero aggiungere a regime altri 200. In tutto 300. Servono. Si buttano soldi e si distraggono risorse umane. Governo fallimentare sull’immigrazione e sulla sicurezza“. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppea margine della presentazione del libro “Conversazioni sul futuro” del sociologo Domenico De Masi al Tempio di Adriano a Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti : Conte - 'agenti sotto organico e Meloni ne spedisce 100 in centri vuoti Albania' - Roma, 21 ott. Lo scrive su X Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, commentando la notizia di Repubblica sui 100 agenti impiegati negli hotspot in Albania. Nel frattempo tagli alla sanità, che è al minimo degli investimenti da 17 anni!". (Adnkronos) - "Ma ci rendiamo conto? Negli organici di Polizia e Carabinieri mancano oltre 20mila unità, le rapine in strada aumentano del 23% ... (Liberoquotidiano.it)

Albania - Conte : "Spot da un miliardo" - 30 "Uno spot da un miliardo": così Conte a proposito del caso migranti portati in Albania e ora da riportare in Italia. Poi il leader M5S parla dell'attacco della maggioranza ai giudici di Roma: "Meloni dacci oggi il nostro complotto quotidiano per coprire i disastri e gli imbrogli ai cittadini su banche, sanità e tasse. (Televideo.rai.it)

Sicurezza - Conte : “Bisogna investire - non mandare nostri poliziotti in Albania” - Eppure qui si investe per mandare i nostri poliziotti e i nostri carabinieri in Albania. Il presidente del Movimento 5 Stelle fa quindi un passaggio anche sul voto per la consulta: “Non possiamo assecondare blitz delle forze di maggioranza per eleggersi il proprio giudice costituzionale. Così Giuseppe Conte, a margine dell’evento organizzato dalla UIL a Roma ‘Investire in Sicurezza’. (Lapresse.it)