Messinatoday.it - "Così l'allerta meteo non funziona”, Lombardo chiede l'avvio del sistema di nowcasting

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Ancora una volta, abbiamo avuto ragione. Ildirologica attualmente in uso in Sicilia non". E' quanto afferma il deputato di Sud chiama Nord, Giuseppe, riferendosi alla recente inadeguatezza delle previsionieffettuate 24 ore prima dell’evento