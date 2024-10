"Continueremo a resistere". La senatrice aborigena umilia Re Carlo in Australia | GUARDA (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Siamo noi i veri sovrani", "resisteremo finché non ci sarà la pace". Sono le parole della senatrice aborigena Australiana Lidia Thorpe, dopo le proteste che ha messo in scena in parlamento durante il ricevimento di Re Carlo III, quando Thorpe ha urlato: "Non sei il nostro Re". "Continueremo a resistere alla colonia fino a quando non avremo un trattato di pace in cui potremo celebrare questo Paese insieme. Non abbiamo bisogno di un re di un altro Paese che ci imponga cosa fare qui", ha detto ancora Thorpe, continuando in strada la sua protesta. Iltempo.it - "Continueremo a resistere". La senatrice aborigena umilia Re Carlo in Australia | GUARDA Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Siamo noi i veri sovrani", "mo finché non ci sarà la pace". Sono le parole dellana Lidia Thorpe, dopo le proteste che ha messo in scena in parlamento durante il ricevimento di ReIII, quando Thorpe ha urlato: "Non sei il nostro Re". "alla colonia fino a quando non avremo un trattato di pace in cui potremo celebrare questo Paese insieme. Non abbiamo bisogno di un re di un altro Paese che ci imponga cosa fare qui", ha detto ancora Thorpe, continuando in strada la sua protesta.

