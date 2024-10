Baritoday.it - Con gli albi tra gli alberi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Passeggiate esperienziali con ESSERE TERRA APSDomenica 27 ottobre a partire dalle ore 10.00 passeggeremo per 3 km per i viottoli di Quasano per contemplare le trasformazioni del bosco in autunno in compagnia di una selezione diillustrati. Alle letture seguiranno delle proposte di gioco