Frosinonetoday.it - Colleferro, dopo l'avvio dei lavori ci vorranno altri 15 Mln per completarli e per chiuderla definitivamente

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Con l'deidi venerdì scorso per l'inizio della fase di chiusura definitiva la discarica di Colle Fagiolara nel territorio del comune dima a ridosso del nord della provincia di Frosinone è tornata al centro del dibattito mediatico. Non soltanto per la presenza, venerdì