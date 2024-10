Romadailynews.it - Cina: forum di Erhai offre spunti per promuovere modernizzazione ecosostenibile

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – “Lasta compiendo passi molto importanti per rendere la nazione cinese piu’ ecologica”. Ospiti stranieri si sono riuniti a Dali, in, per unsulla promozione della. Agenzia Xinhua