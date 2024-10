Ciclismo su pista, Jonathan Milan presente e futuro per l’Italia. Elia Viviani inesauribile (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è chiuso il Mondiale di Ciclismo su pista 2024 a Ballerup (Danimarca). l’Italia ha chiuso con quattro medaglie complessive: 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Un bottino sicuramente soddisfacente per la spedizione azzurra che poteva ottenere qualcosa in più, ma in ogni caso sono arrivati segnali più che positivi e confortanti per il futuro. La stella polare di questa trasferta danese è stata sicuramente Jonathan Milan. Il friulano sembra avere un grandissimo potenziale per crescere ulteriormente su strada e su pista è a livelli eccezionali: un membro fisso e trascinante del quartetto del team pursuit e dominante nell’inseguimento individuale. Un oro ottenuto di forza e potenza con il record del mondo, dando un segnale forte a tutti gli avversari. Un piccolo rammarico è la caduta del quartetto: da lì poteva arrivare una medaglia di bronzo. Oasport.it - Ciclismo su pista, Jonathan Milan presente e futuro per l’Italia. Elia Viviani inesauribile Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è chiuso il Mondiale disu2024 a Ballerup (Danimarca).ha chiuso con quattro medaglie complessive: 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Un bottino sicuramente soddisfacente per la spedizione azzurra che poteva ottenere qualcosa in più, ma in ogni caso sono arrivati segnali più che positivi e confortanti per il. La stella polare di questa trasferta danese è stata sicuramente. Il friulano sembra avere un grandissimo potenziale per crescere ulteriormente su strada e suè a livelli eccezionali: un membro fisso e trascinante del quartetto del team pursuit e dominante nell’inseguimento individuale. Un oro ottenuto di forza e potenza con il record del mondo, dando un segnale forte a tutti gli avversari. Un piccolo rammarico è la caduta del quartetto: da lì poteva arrivare una medaglia di bronzo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo su pista - Jonathan Milan presente e futuro per l’Italia - Elia Viviani inesauribile - . Ottimo è stato l’argento di Simone Consonni nell’omnium, trovando un equilibrio in tutte e quattro le prove, mentre il bronzo del quartetto femminile lascia un po’ di amaro in bocca, vista la semifinale persa in maniera beffarda contro la Germania. Una corsa condotta con la classica intelligenza e sapienza, sfruttando tutta la sua esperienza. (Oasport.it)

Ciclismo : Mondiali Pista. Villa "Viviani mi aveva fatto sperare" - Ma è stato anticipato e nei 250 metri finali, quando si è accorto ch . Forse se avesse anticipato Hansen, avrebbe potuto avere una chance in più. "Bravissimo comunque per l'argento" ha aggiunto il Ct azzurro ROMA - "Viviani ci ha provato fino all'ultimo giro, ha tentennato un po' a un giro dalla fine. (Ilgiornaleditalia.it)

Ciclismo su pista - il ct Villa : “Fatto un bel Mondiale. Ganna nel 2025 si dedicherà più alla strada” - All’indomani della conclusione dei Mondiali, il ct del ciclismo su pista Marco Villa è stato ospite di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. “Guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Ganna nel 2025 si dedicherà più alla strada” appeared first on SportFace. Forse se avesse anticipato Hansen, avrebbe potuto avere una chance in più. (Sportface.it)