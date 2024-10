Cibo locale, azioni globali e cooperazione: al via l’8ª edizione di “Agricoltura e diritto al cibo” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. “cibo locale, azioni globali”, questo il titolo dell’ottava edizione di “Agricoltura e diritto al cibo”. Torna in città una kermesse permeasiva che pone al centro della discussione e della riflessione, anche politica, i temi della food policy. Un testimone che la sindaca Elena Carnevali, come ha sottolineato nell’incipit del suo intervento, ha raccolto dalla precedente amministrazione e ha immediatamente fatto suo, marcando e rimarcando l’importanza delle tematiche e l’urgenza di portare in piazza, grazie anche alle esperienze di cooperazione internazionale, argomenti di estrema attualità. Bergamonews.it - Cibo locale, azioni globali e cooperazione: al via l’8ª edizione di “Agricoltura e diritto al cibo” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. “”, questo il titolo dell’ottavadi “al”. Torna in città una kermesse permeasiva che pone al centro della discussione e della riflessione, anche politica, i temi della food policy. Un testimone che la sindaca Elena Carnevali, come ha sottolineato nell’incipit del suo intervento, ha raccolto dalla precedente amministrazione e ha immediatamente fatto suo, marcando e rimarcando l’importanza delle tematiche e l’urgenza di portare in piazza, grazie anche alle esperienze diinternazionale, argomenti di estrema attualità.

Cibo locale e azioni globali - food policy e cooperazione : al via l’8^ edizione di “Agricoltura e diritto al cibo” - Il tema della valorizzazione delle produzioni locali e il legame con la cooperazione internazionale è presente in particolare nel convegno d’apertura, un’occasione di confronto tra diversi soggetti portatori di progettualità ed esperienze particolarmente significative in quest’ambito. “Come Biodistretto dell’agricoltura sociale di Bergamo siamo veramente entusiasti che anche questa nuova ... (Bergamonews.it)

