Chi è Maica Benedicto, la nuova concorrente spagnola dal Gran Hermano al Grande Fratello

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è una, anche se in misura temporanea, delde2024, secondo le ultime insistenti indiscrezioni. Nella puntata del 21 ottobre 2024, infatti, Alfonso Signorini dovrebbe annunciare la sua partecipazione al reality show, grazie a una particolare circostanza. La ragazza, infatti, è stata scelta per essere unadell’edizione attuale delma, grazie a uno scambio tra la Spagna e l’Italia, dovrebbe arrivare direttamente dalla casa del reality show spagnolo a quella italiana.ha più volte raccontato di avere vissuto anche in Italia, precisamente a Milano e a Roma, proprio per questo conosce anche un po’ l’italiano.