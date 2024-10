Castelnovo Sotto rivive la Liberazione del 1796 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 21 ottobre 2024 – Si è tornati indietro nel tempo, a Castelnovo Sotto, con la manifestazione "Castelnovo Liberata" (nelle foto di Sofia Valla), con la quale ha avuto luogo per la prima volta una rievocazione storica dedicata ai giorni della Rivoluzione Reggiana del 1796, uno dei capitoli più importanti della nostra storia locale. Un folto pubblico ha assistito all'ingresso dei francesi schierati in piazza, proseguendo con l'erezione dell'albero della libertà, balli e festeggiamenti della cittadinanza. Castelnovo Sotto fu il primo Comune ad aderire alla Rivoluzione Reggiana del 1796, fenomeno spontaneo che fu presto di esempio a tutta la provincia di Reggio Emilia. Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto rivive la Liberazione del 1796 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 21 ottobre 2024 – Si è tornati indietro nel tempo, a, con la manifestazione "Liberata" (nelle foto di Sofia Valla), con la quale ha avuto luogo per la prima volta una rievocazione storica dedicata ai giorni della Rivoluzione Reggiana del, uno dei capitoli più importanti della nostra storia locale. Un folto pubblico ha assistito all'ingresso dei francesi schierati in piazza, proseguendo con l'erezione dell'albero della libertà, balli e festeggiamenti della cittadinanza.fu il primo Comune ad aderire alla Rivoluzione Reggiana del, fenomeno spontaneo che fu presto di esempio a tutta la provincia di Reggio Emilia.

