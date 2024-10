Novaratoday.it - Castagnata alpina a Oleggio

Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)accompagnata da vin brulè, birra e panini con salamella.A, per tutto il giorno in piazza Martiri, ci saranno anche i gonfiabili per i bambini.