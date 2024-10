Laverita.info - Caro Giuli, parli chiaro almeno su Gilioli e Spano

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di lunedì 21 ottobre 2024)ministro, le scrivo per dissociarmi da coloro che la prendono in giro per il suo linguaggio forbito: il problema, infatti, non è che non si capisce una mazza di quel che dice. Il problema è che non si capisce una mazza di quel che fa. Perché, per dire, ha rimosso il capo di gabinetto, Francescopersona stimata nonché fresco di nomina a commendatore?