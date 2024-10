Calcio: Marotta "L'Inter mi ha fatto raggiungere obiettivi prestigiosi" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Così il presidente Interista dopo aver ricevuto il "Premio Eccellenza Mediterraneo" ROMA - "Sono molto orgoglioso di ricevere questo ambito riconoscimento. Per me è un motivo di vanto, lo condivido con tutta l'Inter che mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi e obiettivi prestigiosi. Ques Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Marotta "L'Inter mi ha fatto raggiungere obiettivi prestigiosi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Così il presidenteista dopo aver ricevuto il "Premio Eccellenza Mediterraneo" ROMA - "Sono molto orgoglioso di ricevere questo ambito riconoscimento. Per me è un motivo di vanto, lo condivido con tutta l'che mi ha dato la possibilità ditraguardi e. Ques

Crisi degli infortuni nel calcio : Beppe Marotta chiede un calendario meno intenso per i giocatori - Marotta ha dichiarato: “Il numero delle partite deve diminuire. La pressione e lo stress fisico derivanti dalle numerose partite stanno influenzando le prestazioni e la salute dei giocatori. L’allenatore quindi deve saper scegliere i giocatori giusti per ogni competizione, massimizzando il potenziale di tutti gli elementi della rosa. (Gaeta.it)

Calciomercato Inter - idea Tah per ringiovanire la difesa : può arrivare a zero - Marotta si muove - Il centrale tedesco classe 1996, colonna portante del Bayer Leverkusen di Xabi […]. Le ultime sull’interessamento dell’Inter per Jonathan Tah, difensore centrale tedesco in scadenza con il Bayer Leverkusen Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Jonathan Tah sarebbe il grande obiettivo dell’Inter per rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo nella prossima ... (Calcionews24.com)

Serie A – Marotta : “Senza le proprietà estere il calcio italiano rischiava” | VIDEO - Serie A: il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato della presenza di società estere alla guida dei club italiani Nel corso dell'evento "Gli stati generali del calcio italiano" de Il Festival dello Sport il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato della presenza di società estere alla guida dei club italiani. (Pianetamilan.it)