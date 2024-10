Calcio: Juventus. Perin "Entusiasmo, voglia di stare assieme e passione" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Stiamo costruendo qualcosa di nuovo" TORINO - "C'è tanto Entusiasmo. Stiamo sviluppando questa capacità di non farci suggestionare da quello che ci accade intorno e questo è quello che fa aumentare la voglia e la bellezza di stare insieme. C'è voglia di stare insieme e c'è passione. Stiamo costruen Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Juventus. Perin "Entusiasmo, voglia di stare assieme e passione" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Stiamo costruendo qualcosa di nuovo" TORINO - "C'è tanto. Stiamo sviluppando questa capacità di non farci suggestionare da quello che ci accade intorno e questo è quello che fa aumentare lae la bellezza diinsieme. C'èdiinsieme e c'è. Stiamo costruen

