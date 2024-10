“Bye Bully, al Teatro Cilea iniziativa contro bullismo e cyberbullismo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grande attesa per l’evento “Bye Bully ” che avrà luogo presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria il giorno 21 ottobre 2024 dalle ore 10 alle ore 12. L’evento “Bye Bully” rientra nella campagna di prevenzione al bullismo, cyberbullismo e violenza tra pari che OTB- Only The Brave Reggiotoday.it - “Bye Bully, al Teatro Cilea iniziativa contro bullismo e cyberbullismo Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grande attesa per l’evento “Bye Bully ” che avrà luogo presso ilFrancescodi Reggio Calabria il giorno 21 ottobre 2024 dalle ore 10 alle ore 12. L’evento “Bye Bully” rientra nella campagna di prevenzione al, cybere violenza tra pari che OTB- Only The Brave

“Van Gogh Café Opera Musical” - l’affascinante spettacolo sbarca al teatro Cilea - Dopo il successo della prima dello scorso anno al Teatro Rendano di Cosenza, tornerà a marzo 2025 in Calabria e per la prima volta in Sicilia “Van Gogh Café Opera Musical”, l’affascinante spettacolo scritto e diretto da Andrea Ortis, che trae ispirazione dalle opere e dalla vita del celebre... (Reggiotoday.it)

Catonateatro spegne 40 candeline e festeggia con l'Aida al Cilea - L’attesa è finita e quello che si preannunciava da un po' di tempo come un grande evento per la città, è finalmente svelato, L’Aida di Giuseppe Verdi è il nuovo grande progetto firmato Polis Cultura per il Teatro Cilea di Reggio Calabria, che andrà in scena il 4 e il 6 aprile 2025. Dopo lo... (Reggiotoday.it)

Teatro Cilea di Napoli : continua la Campagna Abbonamenti per la Stagione Teatrale 2024-2025 - Acquistare un abbonamento non significa solo garantirsi il miglior posto in sala, ma anche entrare a far parte di una comunità di appassionati del teatro, che condividono la stessa passione per l’arte […]. Posti ancora disponibili al Teatro Cilea di Napoli. Al Teatro Cilea di Napoli un viaggio emozionante tra prosa e musica, con spettacoli imperdibili. (2anews.it)