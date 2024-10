Liberoquotidiano.it - Buchmesse: Mazza chiude l'anno dell'Italia Ospite d'Onore

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Si è conclusa oggi la 76esima edizionedi Francoforte. La pergamena-simbolo del Paesed'è stata affidata alle Filippine nell'ambitoa cerimonia di passaggio di consegne andata in scena all'interno del Padiglionerealizzato da Stefano Boeri interiors. A fare gli onori di casa è stato il Commissario straordinario Mauroche, salendo sul palco, ha rivendicato il successoa partecipazionena. "Ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo portata a casa - ha affermatodal palco, introdotto dal padrone di casa, Juergen Boos - perché era un'occasione troppo importante questa offerta dallaal nostro Paese per sprecarla o anche solo per intaccarla, per sporcarla".