Bricolo "A Vinitaly Usa 230 espositori e oltre 1600 etichette"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il debutto di.Usa è “un primo passo, ma la prima edizione che si presenta sul mercato americano con dei numeri già importanti: più di 230e più didiverse in degustazione. Abbiamo organizzato questoesattamente con gli stessi contenuti di unfatto in Italia: talk, momenti di confronto sul mondo del vino, un business forum di altissimo livello con gli importatori americani che si confrontano coi grandi nomi del vino italiano. Sarà un confronto imperdibile per gli stakeholder per capire la direzione in cui sta andando il vino italiano negli Stati Uniti d’America e le possibilità di crescita sul mercato”. Lo ha detto il presidente di Veronafiere, Federico, a margine di.Usa a Chicago. f11/sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo