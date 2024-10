Trentotoday.it - Boscaiolo travolto da un tronco mentre stava lavorando

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)da unsta.Il fatto è successo lunedì mattina in zona Valcava, in Trentino. Vittima dell'incidente sul lavoro è undi 65 anni, che è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che non è in