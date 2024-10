Borsa | Tokyo apertura in poco variata -011%

Borsa: Tokyo, apertura in poco variata (-0,11%) (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, con gli investitori che guardano ai prossimi dati economici in Giappone sull'inflazione, in attesa delle elezioni politiche del 27 ottobre, che, secondo gli ultimi sondaggi, si fanno più incerte per il partito conservatore alla guida del governo. In apertura l'indice di riferimento Nikkei mette a segno una variazione appena positiva dello 0,11%, a quota 38,940.55, e una perdita di 41 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a un livello di 149,30, e sull'euro a 162,30. Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in poco variata (-0,11%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladiavvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, con gli investitori che guardano ai prossimi dati economici in Giappone sull'inflazione, in attesa delle elezioni politiche del 27 ottobre, che, secondo gli ultimi sondaggi, si fanno più incerte per il partito conservatore alla guida del governo. Inl'indice di riferimento Nikkei mette a segno una variazione appena positiva dello 0,11%, a quota 38,940.55, e una perdita di 41 punti. Sul mercato dei cambi lo yen èvariato sul dollaro, a un livello di 149,30, e sull'euro a 162,30.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : Asia contrastata - realizzi su Shanghai - Tokyo +0 - 77% - 646,8 dollari l'oncia) e per l'acciaio (-0,29% a 3. In rialzo i future sull'Europa, contrastati invece quelli sugli indici Usa. . In Giappone la produzione industriale in agosto non ha segnato sorprese, con un calo previsto del 3,3%, analogo a quello del mese precedente. In forte calo il greggio (Wti -3,77% a 71,05 dollari al barile), per l'attenuarsi delle preoccupazioni su un possibile attacco ... (Quotidiano.net)

Borsa : Asia contrastata - realizzi su Shanghai - Tokyo +0 - 77% - In forte calo il greggio (Wti -3,77% a 71,05 dollari al barile), per l'attenuarsi delle preoccupazioni su un possibile attacco di Israele agli impianti iraniani, e il gas naturale (-3,36% a 39,2 euro al MWh). Prosegue la corsa del dollaro, scambiato a 0,92 euro e 0,77 sterline, mentre si indebolisce lo yen a 149,47 sul biglietto verde. (Quotidiano.net)

Borsa : Tokyo - apertura in rialzo (+0 - 98%) - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, dopo la giornata di festività di lunedì, sostenuta dall'ennesimo record a Wall Street, con la tecnologia a consolidare i guadagni, in attesa di ulteriori segnali dalla stagione delle trimestrali. . 38, e un aumento di 386 punti. Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 149,60, e sull'euro a 163,10. (Quotidiano.net)