Casertanews.it - Bonus facciata su un palazzo inesistente, sequestrato mezzo milione

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Soldi dallo Stato per ildi undi Capua, ma non esiste: scatta il sequestro di. Coinvolta una ditta del varesotto che si occupa di analisi di informatica. Indagato l'amministratore unico della ditta. Per l’accusa, la ditta aveva maturato un credito a seguito