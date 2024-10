Inter-news.it - Bonan: «Roma-Inter tutt’altro che noiosa! Fiducioso per l’Europa»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel day after di, il giornalista Alessandroa Sky Sport è andato contro alle analisi che hanno parlato di una sfidafra le due squadre. E ha anche spiegato il perché la partita dell’Olimpico gli dà fiducia anche perVITTORIA DI MISURA – Leggendo il risultato,può effettivamente sembrare una partita. Quantomeno per chi non l’ha vista e/o non l’ha vissuta da tifoso. Una vittoria di misura per i nerazzurri, in grado di sfruttare un grave errore di Nicola Zalewski e di portare al gol di Lautaro Martinez, di nuovo decisivo con la maglia nerazzurra. Una partita, però, che ha visto tanti duelli fisici e tante occasioni da gol, specialmente le due create da Denzel Dumfries dopo il suo ingresso in campo al posto di Matteo Darmian e parate ottimamente da Svilar, che ha evitato una disfatta ben peggiore per i giallorossi di Ivan Juric.