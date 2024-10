Bubinoblog - BINARIO 2: IL NUOVO MORNING SHOW DI RAI2 CON UN TRIO INEDITO E TANTO BUONUMORE

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In diretta dalla Stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, a partire dal 21 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 7.15 alle 8.15 andrà in onda su Rai 22. Si tratta delprogramma ideato dalla Direzione Intrattenimento Daytime che accompagnerà il risveglio degli italiani per cominciare la giornata all’insegna della leggerezza. Unsui generis, una specie di “Spaghetti” lo definisce la Rai, dove quasi nulla funziona come dovrebbe, alla cui guida ci saranno Carolina Di Domenico, conduttrice televisiva e radiofonica, Andrea Perroni, conduttore, comico e attore, e Gianluca Semprini, giornalista Rai. Oltre alle notizie che alimentano le chiacchiere nei bar dell’Italia che si sveglia, a “2” interverranno viaggiatori atipici e personaggi curiosi, artisti affermati ed esordienti allo sbaraglio.