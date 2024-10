Bianca Balti esce allo scoperto le foto col nuovo fidanzato | L’amore guarisce

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha unamore. La top model sta affrontando uno dei periodi più difficili della sua vita: ha, infatti, iniziato da poco la chemioterapia per guarire dal tumore. Ma ora,ha accanto un supporto maggiore, quello delha condiviso sul profilo social una carrellata diin cui si trova in compagnia delcompagno. Non lo ha menzionato e non ha rivelato il suo nome pubblicamente, ma ha mostrato il suo volto da quando ha annunciato di aver cominciato la chemioterapia, dopo essersi operata per un tumore ovarico al terzo stadio. Una figura importante nella sua vita, ora più che mai. “”, ha scritto la 40enne a corredo degli scatti in cui mostra alcuni dei momenti più memorabili delle ultime settimane. Niente di esagerato. Solo gesti che fanno bene al cuore.