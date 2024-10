Benevento, al via le riprese per un nuovo format televisivo di Italia 1 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Comunicato Stampa “Partite a Benevento le riprese per un nuovo format televisivo Mediaset. Fino al 31 di ottobre saranno girate in città tutte le puntate della trasmissione, che andrà in onda a partire dal mese di novembre su Italia 1. Continua L'articolo Benevento, al via le riprese per un nuovo format televisivo di Italia 1 proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Benevento, al via le riprese per un nuovo format televisivo di Italia 1 Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Comunicato Stampa “Partite aleper unMediaset. Fino al 31 di ottobre saranno girate in città tutte le puntate della trasmissione, che andrà in onda a partire dal mese di novembre su1. Continua L'articolo, al via leper undi1 proviene da Fremondoweb.

Franzese : al via domani riprese a Benevento nuova trasmissione Italia1 - La Presidente della Commissione Cultura: Importantissima opportunità promozionale per la città “Partiranno domani mattina a Benevento le riprese per un nuovo format televisivo Mediaset. Insieme al conduttore, un volto noto della rete, si alterneranno sul set, atleti olimpici italiani, già mediaticamente molto forti. (Puntomagazine.it)

Benevento - al via domani le riprese del nuovo format di Italia1 - G. it. Sono stati selezionati, inoltre, due beneventani che avranno un ruolo di rilievo all’interno del programma. Tempo di lettura: 2 minutiAl via domani mattina a Benevento le riprese per un nuovo format televisivo targato Mediaset. È questa una importantissima opportunità promozionale per la città di Benevento: il richiamo mediatico dei personaggi coinvolti, la visibilità nazionale garantita ... (Anteprima24.it)