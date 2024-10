Lanazione.it - Banca del Cuore 2024, al via la prevenzione cardiovascolare gratuita. Dove e quando

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre– Farà tappa anche in Toscana, a Siena e Pisa, e in Umbria, a Gubbio, la Campagna nazionale di'Truck Tourdel-2025' che riparte il 25 ottobre. È promossa dalla Fondazione per il Tuodell'Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri facente parte del più ampio progetto nazionale didel'.