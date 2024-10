Banca centrale cinese taglia prime rate a un anno al 310%

Quotidiano.net - Banca centrale cinese taglia prime rate a un anno al 3,10%

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La(Pboc) interviene ancora a sostegno dell'economia e, per la terza volta nel 2024,di 25 punti base (più dei 20 attesi), fino al 3,10%, il fixing di ottobre del Loan(Lpr) a un, tra i tassi preferenziali offerti dagli istituti di credito commerciali alla clientela migliore e un riferimento per quelli applicati agli altri prestiti. La mossa, si legge in una nota, include un'analoga limatura del tasso primario sui prestiti a 5 anni al 3,60%, il benchmark dei mutui immobiliari, molto seguito nel mezzo della grave crisi del settore che pesa sull'economia.