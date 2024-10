Avetrana contro la serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi ricorso per sospenderla

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il comune dilatv sull'omicidio di. Gli avvocati difensori del Comune hanno infatti depositato uncautelare d'urgenza alla competente Autorità giudiziaria per chiedere la rettifica della denominazione dellatv '. Qui non è Hollywood' e la sua sospensione immediata. Il sindaco Antonio Iazzi, in una