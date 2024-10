ATP Vienna: Berrettini parte bene, sconfitto Fucsvovics (Di lunedì 21 ottobre 2024) Matteo Berrettini avanza al secondo turno dell’ATP 500 di Vienna! Il tennista romano ha superato Martin Fucsvovics con il punteggio di 7-5, 6-4 in poco meno di due ore di gioco, troverà Norrie o Tiafoe al prossimo turno. Una vittoria chirurgica da parte di Berrettini, con un break per set e senza mai concedere una palla break. Prestazione solida anche sul piano del servizio, con 7 ace e zero doppi falli, con una percentuale di punti ottenuti con la prima oltre l’85%. La vittoria per Berrettini è importante anche in ottica Australian Open, con la corsa alla posizione numero 32 del ranking che garantirebbe essere testa di serie a Melbourne. Metropolitanmagazine.it - ATP Vienna: Berrettini parte bene, sconfitto Fucsvovics Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Matteoavanza al secondo turno dell’ATP 500 di! Il tennista romano ha superato Martincon il punteggio di 7-5, 6-4 in poco meno di due ore di gioco, troverà Norrie o Tiafoe al prossimo turno. Una vittoria chirurgica dadi, con un break per set e senza mai concedere una palla break. Prestazione solida anche sul piano del servizio, con 7 ace e zero doppi falli, con una percentuale di punti ottenuti con la prima oltre l’85%. La vittoria perè importante anche in ottica Australian Open, con la corsa alla posizione numero 32 del ranking che garantirebbe essere testa di serie a Melbourne.

