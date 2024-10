Milanotoday.it - “Assalto” alla polizia in Brera durante una rissa: 8 agenti feriti, 6 persone arrestate

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il primo intervento della volante per un cliente molesto in un locale nel cuore di Milano. Lo scontro tra le due fazioni che esplode con forza, l’intervento di altre dieci macchine dellae glinel mirino. Sono i frame della notte di violenza andata in scena tra venerdì e sabato in