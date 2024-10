Arrestato a Medellin il boss della camorra Nocella: era il principale collegamento con i produttori di droga colombiani (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le autorità colombiane hanno Arrestato a Medellin il boss della camorra Gustavo Nocella, conosciuto con lo pseudonimo di Ermes, legato ai clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco. Nocella è considerato il principale collegamento con i produttori di droga colombiani. L’arresto è parte dell’operazione Minerva avviata da mesi con l’Europol, la polizia del Regno Unito e i carabinieri. L’operazione avvenuta in un appartamento della città di Medellin è avvenuto in risposta a una circolare rossa dell’Interpol emessa su richiesta della Dea di Napoli. L’annuncio dato su X dal presidente colombiano Gustavo Petro. “La lotta per il controllo del traffico di droga non è contro i contadini, è contro i padroni”. L'articolo Arrestato a Medellin il boss della camorra Nocella: era il principale collegamento con i produttori di droga colombiani proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Arrestato a Medellin il boss della camorra Nocella: era il principale collegamento con i produttori di droga colombiani Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le autorità colombiane hannoilGustavo, conosciuto con lo pseudonimo di Ermes, legato ai clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco.è considerato ilcon idi. L’arresto è parte dell’operazione Minerva avviata da mesi con l’Europol, la polizia del Regno Unito e i carabinieri. L’operazione avvenuta in un appartamentocittà diè avvenuto in risposta a una circolare rossa dell’Interpol emessa su richiestaDea di Napoli. L’annuncio dato su X dal presidente colombiano Gustavo Petro. “La lotta per il controllo del traffico dinon è contro i contadini, è contro i padroni”. L'articoloil: era ilcon idiproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato in Colombia il boss della camorra Nocella - L'arresto, riferisce la polizia colombiana, è avvenuto in un appartamento della città di Medellin, in risposta a una circolare rossa dell'Interpol emessa su richiesta della Dea di Napoli. . Le autorità colombiane hanno arrestato oggi a Medellin il boss della camorra napoletana Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani. (Quotidiano.net)

Camorra - arrestato in Colombia il boss Gustavo Nocella - Le autorità colombiane hanno arrestato oggi a Medellin il boss della camorra napoletana Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani. L'arresto, riferisce la polizia colombiana, è avvenuto in un appartamento della città di Medellin, in risposta a una circolare rossa dell'Interpol emessa su richiesta della Dea di Napoli. (Tg24.sky.it)

Colpo alla camorra - arrestato in Colombia il boss Gustavo Nocella - Tempo di lettura: < 1 minutoLe autorità colombiane hanno arrestato oggi a Medellin il boss della camorra napoletana Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani. . La Polizia nazionale colombiana informa in una nota che l’arresto di Nocella è parte della ‘operazione Minerva’ avviata da mesi in collaborazione con l’Europol, la ... (Anteprima24.it)