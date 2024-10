Ancona, altro far west dei maranza. Pugni e bottigliate, video su Facebook (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancona Ore 2, piazza del Papa si trasforma in un ring. Calci, Pugni, bottigliate, vetri rotti. Il far west dei maranza si è scatenato all?altezza del bar Chapeau, sulla rampa che conduce Corriereadriatico.it - Ancona, altro far west dei maranza. Pugni e bottigliate, video su Facebook Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Ore 2, piazza del Papa si trasforma in un ring. Calci,, vetri rotti. Il fardeisi è scatenato all?altezza del bar Chapeau, sulla rampa che conduce

