Forlitoday.it - Alluvione, nuova frana sulla Provinciale 20 a Modigliana: "Ritardi dei lavori responsabilità di Provincia e Comune"

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Il problema è gravissimo. Quella stradaè praticamente l’unica via di comunicazione tra l’area collinare e la pianura, se si interrompesse sarebbe un disastro per i residenti e per il tessuto economico locale". Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna