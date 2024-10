Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, le colpe del canale scoperto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna è stata travolta da una pioggia che ha devastato negozi, cantine, magazzini, ristoranti, nel tratto di Via Riva Reno dove è stato scoperchiato ili danni sono stati notevoli, inoltre in Via Lame l'acqua ha devastato la Farmacia del Palazzo dello sport ed il Ristorante Bertino che aveva da poco riaperto dopo l'incendio che lo aveva distrutto. Di fronte a questa vera e propria apocalisse il sindaco Matteo Lepore ha pensato bene di dichiarare testuale "se ilfosse stato tombato sarebbe stato molto peggio", una affermazione quanto meno inopportuna me non dire di peggio. Niccolò Rocco di Torrepadula