Allerta gialla in Toscana ancora maltempo Le zone interessate

Firenze, 21 ottobre 2024 – Torna l'Allerta gialla in Toscana. Il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sarà valido dalle 7 alla mezzanotte di domani, martedì 22 ottobre, per le zone centro-occidentali della regione. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale. Pressione in aumento e arrivo di aria moderatamente più fresca in quota. Previste per domani, martedì, deboli piogge sparse in particolare sulle zone centro-occidentali, con qualche probabilità di temporali isolati.

