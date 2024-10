Lanazione.it - A Monsummano Terme il ricordo dei 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Pistoia), 21 ottobre 2024 – Ail 22 ottobre è in programma un evento per ildei 100di. L'iniziativa si terrà al museo Casa Giusti: interverranno il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini, il magistrato e il magistrato Luca Baiada: ci saranno anche gli studenti e i docenti dell'Its Francesco Forti di. “Oggi, alla luce delle tante opere e dei tanti dibattiti che si sono sviluppati in occasione del centenario dipossiamo affermare che è stato non solo un coraggioso martire dell'antifascismo, ma anche un maestro politico nella dottrina e nella prassi”, ha spiegato Spini.