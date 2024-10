Ilrestodelcarlino.it - A Caselle per ricordare Matteo Lagnese

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Pomeriggio e serata tra amici e conoscenti per, detto Orso, in occasione del quarto ’Orso day’, andato in scena nella giornata di ieri. Un evento fortemente voluto dalla famiglia di, scomparso a causa della Sclerodermia nel febbraio 2020, e dai suoi amici. Nel tardo pomeriggio presso il campo sportivo diè andata in scena una partitella tra amici, conclusasi con il risultato di 4-3. Successivamente cena benefica con 80 presenti, durante la quale un tombola ricca di premi ha permesso di raccogliere fondi per la Gils (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia). Presenti alla cena anche la referente regione Marche Gils Mirella Pasqualini, che ha ringraziato per il costante supporto che la manifestazione offre alla ricerca sulla sclerodermia.