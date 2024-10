Strumentipolitici.it - 20 Ottobre 2024 – Unifil denuncia nuovo attacco israeliano

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Stasera è stata attaccata un’altra torretta vicino alla linea blu, questo confine che non esiste tra i due Paesi, questa linea di demarcazione (esistente) dal ritiro delle forze israeliane del 2000; il perimetro della base della torretta è stato attaccato con un bulldozer in maniera molto visibile e deliberata. È l’ultimo dei vari attacchi che abbiamo subito in questi giorni dalle forze armate israeliane dopo che ci hanno chiesto di lasciare le nostre posizioni al sud del Paese“. Così il portavoce diAndrea Tenenti. La Corea del Nord ha già dispiegato 1.500 delle sue forze speciali a Vladivostok e prevede di inviare in Russia un totale di 12 mila militari da addestrare, segnando il suo primo coinvolgimento militare nella guerra di Mosca contro l’Ucraina. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap“.