19 Ottobre 2024 – Drone contro la casa di Netanyahu

Un Drone ha 'bucato' la difesa aerea israeliana ed è riuscito ad arrivare sulla casa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che ha subito accusato "gli alleati dell'Iran" di aver tentato di ucciderlo. Ma da Teheran sono venuti in tempi da record una secca smentita e l'attribuzione dell'attacco a Hezbollah. Unità speciali e investigatori dell'Ufficio federale della polizia criminale tedesca hanno fermato un cittadino libico 28enne ritenuto responsabile di progettare un attacco terroristico all'ambasciata israeliana a Berlino. Il costruttore di automobili giapponese Suzuki Motor ha lanciato il suo nuovo Suv compatto fabbricato in India, il "Fronx", sul mercato automobilistico del Giappone, una inedita scelta "strategica" tramite cui Suzuki punta a sfruttare la sua forte base manifatturiera nel Paese dell'Asia meridionale.

Drone su casa Netanyahu - esploso contro finestra della sua camera da letto - Hezbollah : "Non ti abbiamo raggiunto - ma ci sono giorni e notti…" - VIDEO - Il drone lanciato dal Libano e precipitato sulla casa di Netanyahu ha colpito una finestra della camera da letto. Hezbollah "rivendica la sua piena, completa ed esclusiva responsabilità per l'operazione di Cesarea" Il drone sulla casa di ... (Ilgiornaleditalia.it)

