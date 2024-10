18 Ottobre 2024 – Per la Cnn possibile lo scambio ostaggi israeliani con corpo Sinwar (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il corpo del leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere utilizzato come “merce di scambio” in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza. Lo hanno riferito alla Cnn fonti israeliane. I giudizi delle agenzie di rating sono il risultato dell’azione responsabile del governo, che si traduce in credibilità per l’Italia. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, commentando i giudizi delle agenzie Fitch e Standard and Poor’s. La Russia ha restituito 95 militari russi dal territorio controllato da Kiev e in cambio sono stati liberati 95 prigionieri di guerra delle Forze armate ucraine (AFU). Il gruppo Ansar Allah, noto anche come Houthi, ha espresso il proprio sostegno ai “mujahedeen” di Gaza e del Libano, dichiarando che il “martirio” del leader di Hamas Yahya Sinwar rafforzerà ulteriormente la resistenza contro Israele. Strumentipolitici.it - 18 Ottobre 2024 – Per la Cnn possibile lo scambio ostaggi israeliani con corpo Sinwar Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildel leader di Hamas Yahyapotrebbe essere utilizzato come “merce di” in cambio del rilascio deglitrattenuti a Gaza. Lo hanno riferito alla Cnn fonti israeliane. I giudizi delle agenzie di rating sono il risultato dell’azione responsabile del governo, che si traduce in credibilità per l’Italia. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, commentando i giudizi delle agenzie Fitch e Standard and Poor’s. La Russia ha restituito 95 militari russi dal territorio controllato da Kiev e in cambio sono stati liberati 95 prigionieri di guerra delle Forze armate ucraine (AFU). Il gruppo Ansar Allah, noto anche come Houthi, ha espresso il proprio sostegno ai “mujahedeen” di Gaza e del Libano, dichiarando che il “martirio” del leader di Hamas Yahyarafforzerà ulteriormente la resistenza contro Israele.

Hamas non libererà gli ostaggi israeliani a Gaza - Gli ostaggi israeliani "non torneranno finché non si fermerà l'aggressione contro la Striscia di Gaza e fin quando l'esercito non si ritirerà completamente" dall'enclave palestinese. Lo afferma Khalil al-Hayya, leader di Hamas nella Striscia di Gaza, nel discorso trasmesso da al-Jazeera. (Today.it)

A un anno dal massacro del 7 ottobre - i parenti degli ostaggi israeliani chiedono una sola cosa : il ritorno dei loro cari a casa - rapiti da Hamas durante l'attacco e da 12 mesi ancora nelle mani dei terroristi nonostante la durissima risposta di Israele che dal giorno dopo ha cominciato a bombardare Gaza - Ci sono ostaggi vivi laggiù. Tel Aviv, 7 ott. La guerra si combatte sul corpo delle donne “Un anno dopo che i miei genitori sono stati rapiti in pigiama dalla loro casa – dice Shir Siegel – io li immagino venire a casa mia e ci abbracciamo all’infinito, un anno è passato ma in realtà è passato un lungo giorno che sembra un’eternità” ... (Iodonna.it)

Medioriente - Papa : “Immediata liberazione ostaggi israeliani” - Il Papa chiede l’immediata liberazione degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco in Medioriente al termine dell’Angelus in piazza san Pietro. Papa: “Tutte nazioni hanno diritto di esistere in pace” “Tutte le nazioni hanno diritto di esistere in pace e sicurezza, la sovranità deve essere rispettata e garantita dal dialogo e dalla pace non dall’odio e dalla guerra”, ha detto ancora il Papa. (Lapresse.it)