Zayn Malik, dopo la morte di Liam Payne, posticipa il tour (Di domenica 20 ottobre 2024) Zayn Malik, a causa della prematura morte del suo amico Liam Payne, ha deciso di posticipare la data statunitense del suo Stairway To The Sky tour. Lo ha annunciato via social lui stesso. "Data la straziante perdita subita questa settimana, ho deciso di posticipare la tappa statunitense dello Stairway To The Sky tour. Le date sono state riprogrammate per gennaio e le pubblicherò non appena sarà tutto pronto nei prossimi giorni. I vostri biglietti rimarranno validi per le nuove date. Vi voglio bene e vi ringrazio per la comprensione". Malik, la lettera d'addio a Payne "Liam, mi sono ritrovato a parlarti ad alta voce, sperando che tu potessi sentirmi.

