WTA Osaka 2024 | Suzan Lamens conquista da qualificata il primo titolo in carriera

(Di domenica 20 ottobre 2024) Finale a sorpresa nel torneo delle sorprese al WTA 250 di: a vincerlo, in una giornata che ha visto la disputa sia delle semifinali che della finale, è l’olandese, che con questo risultato concretizza anche ilingresso in top 100 nel ranking mondiale. Sarà infatti numero 87 quando, domani, ci sarà l’aggiornamento delle classifiche. Giornata, come rimarcato, contrassegnata dalla necessità del più classico dei doppi turni. La disputa delle semifinali è sostanzialmente contemporanea, e di lotta non ce n’è poi così tanta nei due casi. In una, quella della parte alta, il confronto tra qualificate lo vince l’australiana Kimberly Birrell, che viene a capo della giapponese Aoi Ito per 6-4 6-3 e dopo aver recuperato un break a inizio set in entrambi i casi.